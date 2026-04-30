Donald Tramp je zapretio povlačenjem američkih trupa iz Nemačkenakon što je nemački kancelar Fridrih Mercrekao da je Amerika „ponižena” od strane Irana.

Tramp je na Truth Socialu napisao da „razmatra moguće smanjenje broja trupa uz odluku koja će biti doneta u narednom kratkom periodu”.

Više od polovine od ukupno nešto više od 68.000 aktivnih američkih vojnika stacioniranih u Evropi nalazi se u Nemačkoj, pokazuju podaci američkog Centra za podatke o ljudstvu u odbrani.

Ovo dolazi samo nekoliko dana nakon što je Fridrih Merc sugerisao da Trampov tim deluje neozbiljno u pregovorima o prekidu vatre s Teheranom. Govoreći u ponedeljak, Merc je rekao da SAD nisu dovoljno razmislile o strategiji izlaska iz rata.

Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini

- Problem sa konfliktima poput ovih je uvek isti - nije dovoljno samo ući u njih, morate i izaći iz njih. To smo bolno videli u Avganistanu, tokom 20 godina. Videli smo i u Iraku. Posebno jer Iranci veoma vešto pregovaraju ili tačnije, veoma vešto ne pregovaraju. I zatim šalju Amerikance u Islamabad, samo da ih vrate bez ikakvih rezultata. Čitava nacija biva ponižena od strane iranskog rukovodstva, posebno od strane takozvane Revolucionarne garde - rekao je Merc.

Napori da se okonča sukob od kada je ranije ovog meseca proglašena dvonedeljna pauza zapeli su u ćorsokak, pri čemu obe strane razmenjuju pretnje, a Ormuski moreuz i dalje ostaje zatvoren.

Prva runda mirovnih pregovora između SAD i Irana, koju je ugostio Pakistan, nije donela napredak.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike

Tramp je kasnije otkazao planirana putovanja potpredsednika Džej Di Vensa i izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, jer je iranska strana dovela u pitanje ozbiljnost Amerikanaca u pregovorima.

Trampovi tradicionalni evropski saveznici nisu se ustručavali da kritikuju rat, koji je imao veliki uticaj na globalnu ekonomiju. Cena nafte dostigla je ratni maksimum u sredu.

Ogorčen nedostatkom podrške, naročito iz Ujedinjenog Kraljevstva, Tramp je više puta oštro reagovao, dodatno narušavajući odnose unutar NATO saveza.

Američka vojska

Odnosi su već bili pogoršani pretnjama američkog predsednika Kanadi i Grenlandu, kao i umanjivanjem uloge savezničkih trupa u ratovima na Bliskom istoku posle 11. septembra. Tramp je takođe više puta izjavio da razmatra izlazak iz NATO-a.