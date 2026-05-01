Slušaj vest

U Budimpešti je izvedena izuzetno retka i medicinski zahtevna intervencija na otvorenom srcu, nakon što je mađarski lekar spasao život 30-godišnjem muškarcu koji je bio izboden u predelu srca – i to direktno na ulici.

Nacionalni onkološki institut u Budimpešti saopštio je da je glavni hirurg, dr Žolt Dubocki, odlučio da ne čeka transport do bolnice, procenivši da bi svako odlaganje moglo biti kobno za pacijenta. Zbog teške povrede i obilnog krvarenja, operacija je započeta odmah na licu mesta.

Dr Dubocki, koji pored rada u institutu volontira i u jedinici za hitne intervencije mađarske neprofitne organizacije za spasavanje u vazduhu, stigao je sa timom nakon hitnog poziva u nedelju. Na ulici su zatekli teško povređenog muškarca u kritičnom stanju, kojem je bila neophodna momentalna hirurška intervencija.

U takvim okolnostima doneta je odluka da se operacija izvede van operacione sale, uz upotrebu mobilne medicinske opreme. Kako je saopšteno, hirurg je u roku od oko sedam minuta otvorio grudni koš pacijenta i zašio srce koje je i dalje kucalo, čime je stabilizovao njegovo stanje.

Iz Nacionalnog onkološkog instituta ističu da je visok nivo stručnosti i iskustva dr Dubockog ključan u njegovom radu i u hitnim vazdušnim medicinskim intervencijama. On sam navodi da se rad u ovakvim situacijama oslanja na stroge protokole i timsku koordinaciju, dok iskustvo iz operacione sale omogućava brze i precizne odluke u kriznim momentima.

Zahvaljujući brzoj reakciji lekara i tima, pacijent je preživeo. Nakon inicijalne stabilizacije, helikopterom je prebačen u bolnicu, gde mu je ukazana dalja medicinska nega.