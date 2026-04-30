Fadi Sakr, bivši komandant paravojnih Nacionalnih odbrambenih snaga (NDF), optužen je za masovna ubistva i prisilne nestanke civila u četvrti Tadamonu Damasku i drugim delovima sirijske prestonice, piše Gardijan.

Nakon svrgavanja bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada u decembru 2024, nova vlada je sarađivala sa Sakrom u vezi sa bezbednosnim pitanjima. To je izazvalo bes među žrtvama koje su tražile da odgovara za svoje zločine.

Akcija hapšenja Asadovog vojnika Amžada Jusufa

Procesuiranje bivšeg vođe milicije bilo bi važna prekretnica za Siriju, koja se bori sa uspostavljanjem tranzicione pravde nakon više od decenije rata.

Analitičari smatraju da bi pravilno sprovođenje tranzicione pravde moglo pomoći u suzbijanju nasilja u zemlji, koja je od pada Asada svedok sektaških masakra i ubistava.

Zahra al-Barazi, potpredsednica Nacionalne komisije za tranzicionu pravdu i savetnica u sirijskom ministarstvu spoljnih poslova, izjavila je da komisija u saradnji sa žrtvama radi na pripremi slučaja protiv Sakra.

Iako ju je imenovala sirijska vlada, komisija je nezavisno telo koje će svoje nalaze proslediti sirijskom pravosuđu, koje će zatim odlučiti o pokretanju postupka.

- Protiv Sakra apsolutno postoji dovoljno dokaza. Sarađujemo i sa organizacijama koje su mnogo toga dokumentovale. Bio je koristan iz određenih razloga, ali više nije. Niko nije iznad zakona - rekla je Barazi.

Prošle nedelje sirijske vlasti uhapsile su Amžada Jusufa, glavnog izvršioca masakra u Tadamonu. Snimci pronađeni na laptopu bivšeg obaveštajca, prokrijumčareni iz zemlje, dokumentovali su kako su režimske snage 2013. godine u Tadamonu ubile gotovo 300 civila.

Gardijan je 2022. objavio deo tih snimaka, na kojima se vidi kako Jusuf naređuje civilima sa povezima preko očiju da trče, a zatim puca u njih, gura ih u jamu, pogubljuje ih i pali njihova tela. Iako je Jusuf postao ozloglašen zbog snimaka, stanovnici Tadamona dugo su tvrdili da je počinilaca bilo mnogo više, uključujući pripadnike NDF-a pod Sakrovim vođstvom.

Tokom proslava nakon Jusufovog hapšenja pre šest dana, pozivi su upućeni i na hapšenje Sakra.

- Amžad je bio samo običan vojnik u poređenju sa Fadijem Sakrom. U Tadamonu se ništa nije dešavalo bez njegovih naređenja, bilo da je reč o pljačkama, hapšenjima, nestancima ili ubistvima. On je sve kontrolisao i sve je znao - rekao je Ahmed al-Homs (33), aktivista Koordinacionog odbora Tadamona, mreže koja je dokumentovala masakre.

Sakr je negirao odgovornost za masakre.

Za Gardijan je izjavio da je „za masakr saznao isključivo iz medija” i da „veruje u pravosudni proces”.

- Svako za koga se dokaže da je počinio zločine protiv čovečnosti mora biti kažnjen - rekao je.

- Moja tišina o kampanjama koje se vode protiv mene proizlazi iz želje da ne utičem na tok istrage - dodao je.

Sakr tvrdi da je postao komandant NDF-a u Damasku u junu 2013, dva meseca nakon što su objavljeni snimci Jusufovih pogubljenja. Međutim, Gardijan je imao uvid u neobjavljene snimke dodatnih ubistava koja su počinili Jusuf i pripadnici NDF-a, nastale u oktobru 2013, četiri meseca nakon što je Sakr preuzeo komandu.

- Ono što se danas često opisuje kao masakr u Tadamonu nije bio jedan događaj, već proces masovnih ubistava koji se odvijao tokom 2013. i narednih godina. NDF je učestvovao u tim zločinima, a Sakr je, bez obzira na ličnu umešanost, bio deo komandnog lanca - rekao je profesor Ugur Umit Ungor, jedan od akademika iz Amsterdama koji su dobili snimke i prosledili ih Gardijanu.

Stanovnici Tadamona i drugi Sirijci dugo izražavaju bes zbog saradnje nove vlade sa Sakrom.

- Da su zvaničnici nove vlade videli ono što sam ja video u Tadamonu, čuli zvuke mučenja i osetili miris spaljenih tela, bilo bi ih sramota da se pogledaju u ogledalo nakon što su štitili Fadija Sakra i druge zločince - rekao je preživeli Maher Rahima (31).

Vlada je saradnju sa osobama poput Sakra pravdala pokušajem uspostavljanja ravnoteže između potrebe za pravdom i praktične potrebe za stabilnošću Sirije u tranzicionom periodu. Sakr je vladi pomagao u povezivanju sa ostacima Asadovog režima koji su pokrenuli pobunu niskog intenziteta nakon pada bivšeg predsednika.

Al-Barazi je navela da planovi za podizanje optužnice protiv Sakra postoje već nekoliko meseci, a da se u međuvremenu povećala politička cena njegove zaštite.

- Mislim da je postalo jasno da bilo kakva korist od njega nije vredna napetosti koju stvara u javnosti - rekla je, dodajući da je hapšenje Jusufa „pomoglo da se ceo slučaj stavi u fokus”.

Pre dva dana Barazi je posetila stanovnike Tadamona, pozivajući ih da udruže snage u izgradnji slučaja protiv Sakra i objašnjavajući im kako će komisija obezbediti zaštitu svedoka.

- Rekli smo da ćemo im pomoći da objedine predmet koji će podneti tužilaštvu protiv Fadija Sakra. To bi značilo da će biti zatraženo njegovo hapšenje - izjavila je.

Konačnu odluku o izdavanju naloga za hapšenje donosi sirijsko pravosuđe, a ne komisija, ali Barazi je rekla da „nije čula za otpor” planovima za pokretanje postupka. U Tadamonu je mogućnost da Sakr odgovara pred pravdom donela novu nadu ljudima.

Njihova četvrt pretvorena je u polje smrti i smatraju da je učinjeno malo po pitanju odgovornosti.