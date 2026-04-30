Indijski zvaničnici predložili su plan da se u rečnim delovima granice sa Bangladešom, gde je teško postaviti ogradu, puste grabljivice poput krokodila i otrovnih zmija. One bi trebalo da služe kao prirodna prepreka ilegalnoj migraciji i švercu.

Granica Indije i Bangladeša, duga 4.096 kilometara, prolazi kroz neke od najzahtevnijih terena, a Nju Delhi je zaključio da je delove nemoguće ograditi.

U internom dopisu od 26. marta, indijske Granične bezbednosne snage (BSF) naložile su svojim jedinicama da ispitaju „izvodljivost korišćenja gmizavaca u ranjivim rečnim prolazima“.

Ovaj potez vlade uznemirio je aktiviste za ljudska prava i zaštitu divljih životinja, piše Al Džazira.

U nedavnom dopisu, BSF je naložio graničnim jedinicama „strogo poštovanje“ uputstva o „istraživanju korišćenja gmizavaca u rečnim prolazima“.

Krokodili Foto: Pritscreen YouTube

Zvaničnicima je takođe naređeno da izveštavaju o „preduzetim merama“. O tome je prvi izvestio regionalni list Northeast News.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prošlogodišnjem izveštaju navelo da BSF, uprkos teškom terenu, aktivno suzbija ilegalne prekogranične aktivnosti i migracije ljudi bez dokumenata iz Bangladeša.

- Određena problematična područja poput rečnih i nizijskih zona, naselja blizu granice, nerešeni slučajevi eksproprijacije zemljišta i protesti lokalnog stanovništva usporili su postavljanje ograde na nekim delovima granice - navodi se u izveštaju.

Analitičari i aktivisti izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti korišćenja opasnih životinja poput krokodila za odvraćanje izbeglica i migranata.

- Ovo bi bilo smešno da nije zlokobno i opasno - rekao je Angšuman Čaudhuri, istraživač specijalizovan za severoistočne i istočne indijske pogranične države.

- Kada jednom pustite otrovne zmije i krokodile, oni neće moći da razlikuju da li je neko Bangladešanin ili Indijac - dodao je Čaudhuri.

- Ovo je vrhunac okrutnosti i dehumanizacije migranata bez dokumenata. Potpuno novi način pretvaranja prirode i životinja u oružje protiv ljudi. To je biopolitičko nasilje nove vrste i Ahilova peta na indijsko-bangladeškoj granici - izjavio je za Al Džaziru.

Indijska vlada dugo tvrdi da migranti bez dokumenata predstavljaju pretnju jer menjaju demografsku sliku zemlje. Zvaničnici BSF-a su u više navrata bili u centru pažnje zbog toga što su pod pretnjom oružjem gurali indijske muslimane u Bangladeš.

zmija Foto: Profimedia

Ne postoje zvanične statistike o broju migranata bez dokumenata u Indiji. Iako je ovog meseca započet novi popis stanovništva, poslednji je sproveden 2011. godine. Čak i ako broj migranata raste, Indija se, prema aktivistima, odlučuje za „vansudske metode“ umesto saradnje sa vladom Bangladeša i pravnog postupka, rekao je aktivista za ljudska prava Harš Mander.

Ideja o uvođenju krokodila i otrovnih zmija u pogranična područja, prema njegovim rečima, samo je nastavak uobičajene politike prema indijskim muslimanima.

Inače, krokodili nisu autohtona vrsta u rečnim oblastima uz granicu Indije i Bangladeša, rekao je za Al Džaziru Ratn Barman iz organizacije Wildlife Trust of India.

Indijska vojska Foto: EPA / SERGEY PYATAKOV / POOL

Ako bi se preselili u pogranična područja, možda ne bi preživeli, rekao je Barman.

- Prvo, ubrzo bi uginuli - rekao je.

- Isto važi i za otrovne zmije - dodao je i upozorio da „svako narušavanje prirodnog staništa vrsta“ nije dobro.

- Ako to sprovedemo, možemo poremetiti čitav lanac i ekosistem - upozorio je Barman.

- Zabrinut sam za druga bića koja imaju isto pravo na život u ovom svetu i na tim područjima - dodao je.

- Ovakva politika odražava okrutnost države - rekao je aktivista Mander.