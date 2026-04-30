U operaciji koja je počela juče ujutru učestvovalo je oko 500 policajaca iz cele severozapadne Engleske, a devet osoba je uhapšeno. Policija je sa nalozima pretresla sedište grupe, smešteno u bivšem sirotištu, kao i druge objekte u Češiru, piše Gardijan.

Policija je potvrdila da je šest muškaraca i tri žene uhapšeno zbog sumnje na niz krivičnih dela, uključujući trgovinu ljudima, seksualni napad, silovanje, prisilni brak i moderno ropstvo.

Osumnjičeni su državljani SAD, Meksika, Španije, Egipta, Italije i Švedske i nalaze se u pritvoru. Istraga je pokrenuta u martu nakon prijave žene koja se sada nalazi u Irskoj.

Ona je navela da je 2023. godine, dok je bila članica grupe, silovana i seksualno zlostavljana u sedištu AROPL-a. Pored toga, uhapšeno je još 13 osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, ali ti slučajevi nisu povezani sa glavnom istragom. Put pored sedišta grupe bio je zatvoren juče ujutru dok je kolona policijskih vozila ulazila na ograđeno imanje.

Engleska policija Foto: Ioannis Alexopoulos/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glavni inspektor Garet Vrigli naglasio je da je istraga usmerena na pojedinačne osumnjičene, a ne na verska uverenja grupe.

- Iako su uhapšeni članovi ove grupe, želim jasno da naglasim da ovo nije istraga o religiji, već o ozbiljnim optužbama koje su nam prijavljene - rekao je Vrigli.

- Sve prijave seksualnog zlostavljanja shvatamo izuzetno ozbiljno i posvećeni smo tome da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo obezbedili pravdu - dodao je.

Ahmadi Religion of Peace and Light je verska sekta koja je 2021. preselila svoje sedište u Kri. Njihova učenja kombinuju principe islama sa teorijama zavere o Iluminatima i vanzemaljcima koji navodno kontrolišu američke predsednike.

Engleska policija Foto: Ioannis Alexopoulos/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sledbenici nose crne kape i veruju da njihov vođa može da leči bolesne i da učini da Mesec nestane. Grupa sebe opisuje kao miroljubiv, otvoren i transparentan verski pokret proizašao iz šiitskog islama, koji se, kako tvrde, suočavao sa progonima širom sveta zbog zalaganja za jednakost i ljudska prava. U Velikoj Britaniji imaju status dobrotvorne organizacije.

U velikom zdanju u Kriju, koje je pod zaštitom kao spomenik, živi oko 150 ljudi, dok drugi sledbenici žive drugde u gradu i širom sveta. Grupa aktivno propoveda putem profesionalno produciranih video-snimaka na društvenim mrežama, snimanih u Kriju, koji na Jutjubu imaju više od 31 milion pregleda.

Engleska policija Foto: Ioannis Alexopoulos/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Procenjuje se da u sedištu živi i oko 56 dece koja se školuju kod kuće. Inspektor Vrigli rekao je da policija sarađuje sa lokalnim partnerima na uspostavljanju mera zaštite. Socijalne službe opštine Češir Ist ranije su u dva navrata sprovodile istrage u vezi sa grupom, ali tada nije utvrđeno da je potrebna bilo kakva akcija.

Gardijan je ranije razgovarao sa bivšim članovima koji su život u sekti opisali kao strogo kontrolisan, navodeći da su osećali pritisak da prekinu veze sa ljudima van zajednice. Advokati AROPL-a negirali su te tvrdnje. Grupa se 2021. preselila u Veliku Britaniju iz Švedske, a pre toga je boravila u Egiptu i Nemačkoj.

Engleska policija Foto: Ioannis Alexopoulos/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Švedskoj je protiv njih vođena istraga imigracione policije, nakon koje je 69 članova ostalo bez boravišnih dozvola. Imigracioni sud je 2022. naložio deportaciju desetina članova, ali se većina do tada već preselila u Veliku Britaniju.

AROPL je istrage u Švedskoj osudio kao rasistički i verski progon. Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije takođe je istraživalo grupu zbog korišćenja viza za kvalifikovane radnike. Te vize su bile izdate firmi AROPL Studios, osnovanoj za produkciju video sadržaja o učenjima sekte.

AROPL je preko advokata poručio da je imigracioni status svih njihovih članova zakonit.