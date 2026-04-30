Ministarstvo odbrane Turske je reagovalo na nedavne izjave Francuske i Grčke usmerene protiv Turske. U saopštenju se navodi: "Izjave Francuske, članice NATO-a, zasnovane na raznim scenarijima, povećavaju tenzije i mogu naneti štetu regionalnom miru i stabilnosti. Podsećamo da bilo kakav vojni savez koji se pokušava formirati u našem regionu nema šanse za uspeh protiv Turske."

Izjave evropskih lidera protiv Turske



- Pažljivo pratimo nedavne izjave pojedinih evropskih zvaničnika usmerene protiv naše zemlje. Izjave o ulozi Turske u regionu i njenom mestu u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi nisu u skladu sa principima savezništva i solidarnosti. Ponovo ističemo da izjave Francuske, članice NATO-a, zasnovane na raznim scenarijima, povećavaju tenzije i mogu ugroziti regionalni mir i stabilnost. Podsećamo sve da bilo kakav vojni savez koji se pokušava formirati u našem regionu nema šanse za uspeh protiv Turske. Kao što je naš ministar ranije rekao, u svakoj situaciji u kojoj su bezbednost i stabilnost u pitanju u narednom periodu, pobediće oni koji budu uz Tursku, a ne oni koji joj se suprotstavljaju - stoji u saopštenju Ministarstva odbrane Turske.

Raspoređivanje francuskih snaga na Kipru



U vezi sa navodima da bi francuski vojnici mogli biti raspoređeni u Republici Kipar, Ministarstvo nacionalne odbrane Turske je saopštilo:

- Turska deluje u skladu s međunarodnim pravom i daje prioritet očuvanju mira i stabilnosti u svom regionu. Međutim, takav pristup ne znači da ćemo praviti kompromise po pitanju nacionalnih prava i interesa naše zemlje i Turske Republike Severni Kipar. Uređenje bezbednosti i stabilnosti na ostrvu Kipar definisano je međunarodnim sporazumima, a Turska je jedna od garantnih zemalja. Iako nije jasno koja konkretna bezbednosna potreba opravdava izjave Francuske o slanju trupa na južni Kipar, takve inicijative mogu narušiti postojeću osetljivu ravnotežu i povećati tenzije. Ponovo naglašavamo da takve inicijative mogu stvoriti i buduće bezbednosne rizike za grčko-kiparsku administraciju i da treba izbegavati poteze koji bi mogli da naruše regionalnu stabilnost - stoji u saopštenju.

