TRI EVROPSKE NATO DRŽAVE PRAVE VOJNI SAVEZ NA MEDITERANU! Ankara im poručuje: "Nemate nikakve šanse za uspeh protiv Turske"
Ministarstvo odbrane Turske je reagovalo na nedavne izjave Francuske i Grčke usmerene protiv Turske. U saopštenju se navodi: "Izjave Francuske, članice NATO-a, zasnovane na raznim scenarijima, povećavaju tenzije i mogu naneti štetu regionalnom miru i stabilnosti. Podsećamo da bilo kakav vojni savez koji se pokušava formirati u našem regionu nema šanse za uspeh protiv Turske."
Izjave evropskih lidera protiv Turske
- Pažljivo pratimo nedavne izjave pojedinih evropskih zvaničnika usmerene protiv naše zemlje. Izjave o ulozi Turske u regionu i njenom mestu u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi nisu u skladu sa principima savezništva i solidarnosti. Ponovo ističemo da izjave Francuske, članice NATO-a, zasnovane na raznim scenarijima, povećavaju tenzije i mogu ugroziti regionalni mir i stabilnost. Podsećamo sve da bilo kakav vojni savez koji se pokušava formirati u našem regionu nema šanse za uspeh protiv Turske. Kao što je naš ministar ranije rekao, u svakoj situaciji u kojoj su bezbednost i stabilnost u pitanju u narednom periodu, pobediće oni koji budu uz Tursku, a ne oni koji joj se suprotstavljaju - stoji u saopštenju Ministarstva odbrane Turske.
Raspoređivanje francuskih snaga na Kipru
U vezi sa navodima da bi francuski vojnici mogli biti raspoređeni u Republici Kipar, Ministarstvo nacionalne odbrane Turske je saopštilo: „
- Turska deluje u skladu s međunarodnim pravom i daje prioritet očuvanju mira i stabilnosti u svom regionu. Međutim, takav pristup ne znači da ćemo praviti kompromise po pitanju nacionalnih prava i interesa naše zemlje i Turske Republike Severni Kipar. Uređenje bezbednosti i stabilnosti na ostrvu Kipar definisano je međunarodnim sporazumima, a Turska je jedna od garantnih zemalja. Iako nije jasno koja konkretna bezbednosna potreba opravdava izjave Francuske o slanju trupa na južni Kipar, takve inicijative mogu narušiti postojeću osetljivu ravnotežu i povećati tenzije. Ponovo naglašavamo da takve inicijative mogu stvoriti i buduće bezbednosne rizike za grčko-kiparsku administraciju i da treba izbegavati poteze koji bi mogli da naruše regionalnu stabilnost - stoji u saopštenju.
Napad Izraela na flotilu Sumud
- Intervencija izraelskih snaga u međunarodnim vodama protiv Globalne flotile, formirane radi dostave humanitarne pomoći Gazi, predstavlja jasno kršenje međunarodnog prava. Ovaj čin ne ugrožava samo humanitarne vrednosti već i bezbednost plovidbe u međunarodnim vodama. Kao država sa najdužom obalom na istočnom Mediteranu, Turska pažljivo i sa posebnom osetljivošću prati dešavanja u regionu. Kao i ranije, Turske oružane snage preduzimaju sve neophodne mere u okviru humanitarne pomoći i podrške - navodi se u saopštenju.