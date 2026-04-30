U delu javnosti Silvija Salis, gradonačelnica Đenove, nekadašnja vrhunska atletičarka važi za potencijalnu kandidatkinju na nacionalnim izborima, a sve je počelo ranije ovog meseca kada je Salis organizovala veliki tehno parti na Trgu Mateoti (Piazza Matteotti) u srcu Đenove.

Salis je, prema pisanju medija, definitivno postala zvezda italijanske levice koja je već godinama podeljena. Četrdesetogodišnja gradonačelnica Salis izazvala je opšte oduševljenje kada se pojavila na tehno žurci, za razliku od Đorđe Meloni, koja je još na početku svog mandata krenula u obračun sa ilegalnim partijima.

Osim toga, vlada aktuelne premijerke pretrpela je poraz u martu na referendumu o reformi pravosuđa, pa se, kako navodi Politico, sada otvorio prostor za levicu koja jača. Navodi se i da bi na sledećim parlamentarnim izborima 2027. godine mogli da preuzmu vlast.

Silvija Salis je u izjavama za medije oprezna. Ističe da ju je njen grad izabrao da vodi lokalnu politiku, pa je fokusirana na Đenovu. Ipak, kandidaturu na nacionalnom nivou nije ni potvrdila ni demantovala.

Njeni snimci sa društvenih mreža, na kojima 25. aprila, na dan oslobođenja Italije od nacističke okupacije i fašizma, postaju viralni hit.