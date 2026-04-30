Izraelske snage presrele su noćas desetine čamaca kojima aktivisti pokušavaju da probiju pomorsku blokadu na Sredozemnom moru i isporuče humanitarnu pomoć za Pojas Gaze. Humanitarna flotila plovila je u blizini južnog grčkog ostrva Krit kada je presretnuta, a izraelske snage zadržale su posadu.

Globalna Sumud flotila isplovila je ranije ovog meseca iz Barselone.

Organizatori su rekli da će u akciji učestvovati više od 70 čamaca i 1.000 ljudi iz celog sveta.

Vlasti Izraela su pre manje od godinu dana osujetile su sličan pokušaj ove aktivističke grupe.

"Izraelske akcije su opasna i neviđena eskalacija, otmica civila usred Sredozemnog mora, preko 900 kilometara od Gaze, pred očima celog sveta", navela je grupa u saopštenju. Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je zadržano oko 175 aktivista sa više od 20 čamaca koji učestvuju u flotili.

Prema podacima sajta za praćenje brodova, 22 plovila su presretnuta u međunarodnim vodama zapadno od Krita, a 36 čamaca danas pre podne i dalje plovi ka Gazi.