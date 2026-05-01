Slušaj vest

Osumnjičena je pet godina obavljala medicinske procedure u improvizovanoj klinici u svom domu bez diplome, radne dozvole ili potrebnih odobrenja vlasti.

Policijski službenici su nakon prijema prijave pretražili kuću osumnjičene i otkrili ilegalno uređen prostor opremljen medicinskom opremom, raznim lekovima i supstancama za injekcije. Prema rečima istražitelja, devojka je započela svoju ilegalnu praksu sa 18 godina, iako kao studentkinja medicine nije imala zakonsko pravo da samostalno radi ili da obavlja invazivne procedure.

Promocija na društvenim mrežama

Osumnjičena je privlačila klijente putem društvenih mreža, pre svega Instagrama i TikToka, gde su je pratile hiljade ljudi. Na ovim platformama je gradila imidž uspešne žene, objavljujući fotografije luksuznog života, putovanja i ekstravagantnih odevnih kombinacija. U opisima profila, ona je isticala svoj status studentkinje medicine, što je, uz visoke cene njenih usluga, stvaralo iluziju stručnosti i kvaliteta među njenim klijentima.

1/5 Vidi galeriju Studentkinja operisala ljude u svojoj kući Foto: Društvene Mreže

Istraga je otkrila da su neki od postupaka rezultirali zdravstvenim i estetskim komplikacijama. Koleginica osumnjičene navela je primer klijentkinje koja se dan nakon zahvata probudila sa deformisanom usnom i tvrdila da su joj usne "kao pačje", zbog čega je morala da potraži pomoć od licenciranog stručnjaka da bi rastvorila ubrizganu kiselinu. Poznanici osumnjičene kažu da je 23-godišnjakinja iskoristila činjenicu da joj majka radi u istoj branši kako bi lakše pristupila tržištu i informacijama, objavio je rumunski portal Observator News.

Najveća stopa postupaka u regionu

Slučaj je otkriven samo dan nakon smrti 45-godišnje pacijentkinje Valentine u Bukureštu. Umrla je usled komplikacija tokom fejsliftinga u klinici. Njen suprug, Sorin Dumitru, javno je optužio lekara da je napravio grešku, rekavši da ga je lekar u panici pozvao i obavestio ga o komplikacijama pre nego što je pacijentkinja doživela moždanu smrt.

Operacija Foto: Shutterstock

Lekarska komora Bukurešta je samoinicijativno pokrenula istragu o slučaju, a Ministarstvo zdravlja sprovodi hitne provere. Inspektori koji su pokušali da prate rad osumnjičenog lekara nisu ga pronašli u ordinaciji niti su mogli da ga kontaktiraju.

Rumunija je jedna od zemalja sa najvećom stopom kozmetičkih procedura u regionu, sa prosekom od tri procedure na hiljadu stanovnika. Najpopularnije procedure su povećanje grudi, povećanje usana i rinoplastika. Zbog čestih nepravilnosti i pojave lažnih lekara, vlasti su pojačale nadzor, objavio je rumunski portal Observator News.

Bivši državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Aleksandru Rogobete, izvestio je o sprovođenju više od 54.000 kontrola u sistemu zdravstvene zaštite, što je rezultiralo povlačenjem više od 120 sanitarnih dozvola za rad i zatvaranjem između 40 i 60 klinika.