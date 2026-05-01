Naoružani muškarac je za svega četiri sekunde prošao sigurnosnu proveru dok je predsednik Donald Tramp prisustvovao gala večeri dopisnika Bele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.

Video sa nadzorne kamere prikazuje agenta obezbeđenja kako otvara vatru na napadača koji trči noseći oružje. Snimak ne prikazuje trenutak kada je napadač uhapšen u subotu u hotelu Vašington Hilton.

Kol Tomas Alen (31)optužen je za pokušaj atentata na predsednika Trampa na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće. Još se nije izjasnio o krivici.

Američko Ministarstvo pravde navodi da video takođe prikazuje Alena kako „izviđa područje“ u hotelu dan pre večere, kada se navodno prijavio kao gost. Prema tužiocima, viđen je kako hoda hodnikom hotela Vašington Hilton uoči događaja i nakratko ulazi u hotelsku teretanu.

Optuženi je, prema optužnici, nosio poluautomatski pištolj, sačmaricu i tri noža dok je trčao preko terase, jedan sprat iznad dvorane u kojoj se održavala prestižna novinarska svečanost. Tramp, potpredsednik Džej Di Vens, članovi kabineta i drugi zvaničnici Bele kuće hitno su evakuisani sa mesta događaja nakon što se začula pucnjava.

Šta otkriva novi snimak?



Novi snimak, koji je u četvrtak na platformi X objavila američka tužiteljka za Vašington D.C. Žanin Piro, je kvalitetnija verzija isečka koji je Tramp podelio na društvenim mrežama nakon incidenta. Najnoviji video prikazuje gotovo desetak agenata obezbeđenja okupljenih oko bezbednosne kontrolne tačke u hotelu.

U jednom trenutku, muškarac u dugom tamnom kaputu prolazi hodnikom i nestaje kroz vrata. Nekoliko trenutaka kasnije, napadač se ponovo pojavljuje bez kaputa i juri kroz detektor metala sa obe ruke na oružju.

Prema izjavi pod zakletvom koju su podneli tužioci, kaputom je skrivao sačmaricu kalibra 12.

Spor oko pucnjave



Snimak, čini se, prikazuje jednog službenika kako puca iz pištolja na osumnjičenog. Tužioci su rekli da je jedan agent pogođen, ali ne i napadač.

- Službenik je pogođen u balistički prsluk, ali nije teže povređen - rekao je portparol Tajne službe za BBC.

Balistički stručnjaci istražuju da li je agenta Tajne službe pogodio metak koji je ispalio osumnjičeni ili je pogođen u unakrsnoj vatri. Žanin Piro je u četvrtak na X-u napisala: "Nema dokaza da je pucnjava bila rezultat prijateljske vatre."

Međutim, u dopisu kojim su tužioci u sredu tražili od suda da Alenu odredi pritvor do suđenja, ne spominje se da je ijedan službenik pogođen.

U njemu stoji da je, dok je osumnjičeni trčao kroz kontrolnu tačku, agent Tajne službe „primetio optuženog kako puca iz sačmarice u pravcu stepenica koje vode u dvoranu“.

Ranije izjave u optužnim dokumentima navodile su da je jedan službenik pogođen u pancirku jednim hicem koji je ispalio osumnjičeni. Alenovi advokati osporili su tvrdnje tužilaca da je njihov klijent otvorio vatru.

Iskaz direktora Tajne službe



Direktor američke Tajne službe Šon Kuran je u četvrtak za Foks njuz izjavio da je osumnjičeni pucao na agenta Tajne službe „iz neposredne blizine“.

- Prema svim dokazima koje sam video, osumnjičeni je iz neposredne blizine pucao sačmaricom u našeg službenika - rekao je Kuran.

- Naš službenik je herojski uzvratio vatru. Iako je pogođen sačmaricom u grudi iz neposredne blizine, uspeo je da ispali pet hitaca.

- Čini se da je osumnjičeni, dok je službenik pucao na njega, kolenom udario u jednu od naših kutija sa detektorima metala i počeo da pada na tlo. U tom trenutku su ga službenici i agenti savladali i oborili - dodao je Kuran.

Alen se suočava sa dodatnim optužbama, uključujući prenošenje vatrenog oružja između saveznih država radi izvršenja krivičnog dela i korišćenje vatrenog oružja u nasilnom zločinu.