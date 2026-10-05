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Pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića osvojio je više od 71.000 glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Prema podacima CIK-a BiH, ažuriranim 5. oktobra u 18.30 časova, Pokret Sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP...) osvojio je 71.027 glasova, odnosno 14,06 odsto podrške birača.

Time se Stanivukovićev blok trenutno nalazi na drugom mestu u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske, iza SNSD-a Milorada Dodika.

PSS ispred SDS-a

SNSD je prema istim preliminarnim rezultatima osvojio 197.073 glasa, odnosno 39,02 odsto, dok je iza Pokreta Sigurna Srpska ostao SDS - Volja naroda sa 61.262 glasa ili 12,13 odsto.

Razlika između PSS-a i SDS-a trenutno iznosi 9.765 glasova, čime je blok okupljen oko Stanivukovića preuzeo poziciju druge političke snage prema broju glasova u izbornoj trci za NSRS.

Stanivuković je nakon izbora poručio da poštuje volju građana i čestitao kandidatima SNSD-a Savi Miniću i Željki Cvijanović, istovremeno ocenjujući da je njegov pokret dobio veliki zamah.

Rezultati izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske i dalje su preliminarni i mogu se menjati kako CIK BiH bude obrađivao i unosio preostale rezultate.