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U Banjaluci je danas sahranjena bivša predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić.

Prethodno je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Јefrem služio u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opelo nekadašnjoj predsednici Republike Srpske Biljani Plavšić.

Tokom opela uz kovčeg sa telom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Pored kovčega su bili položeni venci predsednika SNSD Milorada Dodika, predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović.

1/3 Vidi galeriju Komemoracija Biljani Plavšić Foto: Radivoje Pavicic/AP

U Banskom dvoru održana je komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali Milorad Dodik, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, bivši predsednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.

Biljana Plavšić biće upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsednik, borac za srpski narod i Republiku Srpsku, poručeno je sa komemoracije.

Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Pre političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.