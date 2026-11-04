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Dragan Stojanović (43), otac dvoje dece, koji je preminuo od posledica teških povreda zadobijenih tokom fizičkog sukoba u Glamočanima kod Laktaša, sahranjen je uz veliku tugu porodice, prijatelja i poznanika.

Stojanović je nakon incidenta hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao zadobijenim povredama.

Tragični događaj dogodio se 12. oktobra oko 17.50 časova u mestu Glamočani, na području Laktaša.

Prema ranijim informacijama, u fizičkom sukobu učestvovali su Dragan Stojanović, lice s inicijalima G. S. i Nikola Popović.

Nakon tuče učesnicima je ukazana medicinska pomoć u UKC-u Republike Srpske, dok je policija obavila uviđaj na mestu događaja. Slučaj je prvobitno kvalifikovan kao krivično delo „Učestvovanje u tuči“.

Tužilaštvo čeka nalaz obdukcije

Nakon smrti 43-godišnjeg Stojanovića, nadležno tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka za Srpskainfo su potvrdili da postupajući tužilac čeka nalaz obdukcije, nakon čega će biti doneta odluka o tačnoj pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela. Nalaz obdukcije trebalo bi da pruži važne informacije o uzroku smrti i povezanosti zadobijenih povreda sa smrtnim ishodom.

Potresni oproštaji od Dragana: "Bio si moj prijatelj, iskren i dobar"

Vest o smrti Dragana Stojanovića duboko je pogodila njegove prijatelje i poznanike, koji se od njega opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.

Poznati banjalučki humanitarac Branislav Vučić Vučko objavio je posebno potresnu poruku u kojoj se prisetio njihovog prijateljstva i otkrio koliko je Dragan bio posvećen pomaganju drugima. Kako je naveo, Stojanović je učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama, pružajući podršku ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

Njegovu poruku objavljenu na društvenim mrežama prenosimo u celosti:

- Znam da je zagrljaj bio bratski i znam da smo se voleli i poštovali. A, tvoj Radan uvek ponosan, nasmejan i uvek jedan korak iza tebe. Čuvao ti leđa… Divio se tebi i kakav si čovek postao. I ja takođe. Bio si moj prijatelj, iskren i dobar. Pratio si me i učestvovao u mojim, a i u drugim humanitarnim akcijama. Ti reče još malo Vučko, pa ćeš kući. Jesi li se vratio?

Ove reči svedoče o prijateljstvu, međusobnom poštovanju i uspomenama koje će ostati iza prerano preminulog Dragana.

Iza Dragana Stojanovića ostalo je dvoje dece, a njegova smrt ostavila je veliku prazninu u životima porodice i prijatelja. Dok se njegovi najbliži opraštaju od njega, od nadležnih institucija očekuje se da utvrde sve okolnosti fizičkog sukoba koji se završio tragičnim ishodom.