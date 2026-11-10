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Policijska uprava Mostar u noći između nedelje i ponedeljka je dobila prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu i pretila da će počiniti samoubistvo.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, osigurali područje i evakuisali stanare zgrade.

- Policijska uprava Mostar zaprimila je danas prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu te pretila da će počiniti samoubistvo. Policijski službenici izašli su na mesto događaja, osigurali područje i evakuisali stanare zgrade. Na mesto događaja izašli su i Hitna medicinska pomoć te vatrogasci, koji su ušli u stan i zatvorili ventil na plinskoj boci. Osoba je u pratnji tehničara Hitne medicinske pomoći prevezena u SKB Mostar, na Kliniku za psihijatriju, radi dalje medicinske obrade - izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparol MUP-a HNK.

Zahvaljujući intervenciji policije, vatrogasaca i medicinskih ekipa, ventil na plinskoj boci je zatvoren, a neposredna opasnost otklonjena. Osoba je zbrinuta i prevezena u bolnicu radi daljnje medicinske obrade.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

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