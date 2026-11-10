Policijska uprava Mostar u noći između nedelje i ponedeljka je dobila prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu i pretila da će počiniti samoubistvo .

- Policijska uprava Mostar zaprimila je danas prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu te pretila da će počiniti samoubistvo. Policijski službenici izašli su na mesto događaja, osigurali područje i evakuisali stanare zgrade. Na mesto događaja izašli su i Hitna medicinska pomoć te vatrogasci, koji su ušli u stan i zatvorili ventil na plinskoj boci. Osoba je u pratnji tehničara Hitne medicinske pomoći prevezena u SKB Mostar, na Kliniku za psihijatriju, radi dalje medicinske obrade - izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparol MUP-a HNK.