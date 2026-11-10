DRAMA U MOSTARU - ODVRNUO PLIN, PA PRETIO DA ĆE SVE RAZNETI: Vatrogasci, hitna i policija na terenu, čovek prebačen na psihijatriju
Policijska uprava Mostar u noći između nedelje i ponedeljka je dobila prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu i pretila da će počiniti samoubistvo.
Policijski službenici odmah su izašli na teren, osigurali područje i evakuisali stanare zgrade.
- Policijska uprava Mostar zaprimila je danas prijavu da je jedna osoba pustila plin u stanu te pretila da će počiniti samoubistvo. Policijski službenici izašli su na mesto događaja, osigurali područje i evakuisali stanare zgrade. Na mesto događaja izašli su i Hitna medicinska pomoć te vatrogasci, koji su ušli u stan i zatvorili ventil na plinskoj boci. Osoba je u pratnji tehničara Hitne medicinske pomoći prevezena u SKB Mostar, na Kliniku za psihijatriju, radi dalje medicinske obrade - izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparol MUP-a HNK.
Zahvaljujući intervenciji policije, vatrogasaca i medicinskih ekipa, ventil na plinskoj boci je zatvoren, a neposredna opasnost otklonjena. Osoba je zbrinuta i prevezena u bolnicu radi daljnje medicinske obrade.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)