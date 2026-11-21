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Policijski službenici Odeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su juče 48-godišnjeg R. K. iz Sarajeva nakon što su kod njega pronašli drogu i vatreno oružje.

Akcija je izvedena u četvrtak u 13:40 sati na području općine Novi Grad. Tokom ličnog pretresa te pretresa stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla i oduzela određenu količinu materije koja asocira na opojnu drogu spid, digitalnu vagu, kao i pištolj s dva okvira i municijom za koji nije posedovao odobrenje nadležnog organa.

Iz MUP-a KS je saopćeno da se R. K. (1978.) sumnjiči za počinjenje krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga te kršenja Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 48-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS, gde se nad njim provodi kriminalistička obrada.