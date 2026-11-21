Bosna i Hercegovina
TEŠKA NESREĆA U BRČKOM: Jedna osoba poginula u sudaru autobusa i automobila, više povređenih
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Jedna osoba je poginula, a više ih je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila koji se večeras dogodio u Brčko distriktu u Bosni i Hercegovini, objavio je portal Kliks.
Portparolka policije Brčko distrikta Dževida Hukićević potvrdila je za taj portal da je nesreća prijavljena u 19.01 čas i da je više povređenih zbrinuto u Javnoj zdravstvenoj ustanovi u Brčkom.
Saobraćaj na toj deonici obustavljen je zbog uviđaja, a na mesto nesreće izašao je dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH.
Okolnosti nesreće biće poznate nakon završetka uviđaja.
Kurir.rs/FoNet
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