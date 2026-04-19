Selo Postinje, nedaleko od Travnika, postepeno se vraća u život zahvaljujući inicijativi Pere Jurčevića. Iako je veći deo života proveo u Nemačkoj, gde je izgradio karijeru i porodicu, nikada nije izgubio vezu sa rodnim krajem.

Nakon što je kao dete otišao u Nemačku, studirao je i pokrenuo uspešan posao u Augzburgu, ali, kako kaže, želja za povratkom u Bosnu i Hercegovinu vremenom je postala jača od sigurnosti života u inostranstvu. Nakon rata, Postinje je, kao i mnoga druga sela, ostalo razoreno — stanovnici su se odselili, a imanja su propadala ili su prodata.

Uvidevši ovu situaciju, odlučio je da preduzme korake i prodao je svoju kuću u Nemačkoj, a sredstva uložio u kupovinu kuća, zemlje i šuma u ​​svom rodnom selu.

- Kupio sam ono što je nekada bilo naše, kuće, livade, šume i polja. Danas je skoro polovina sela ponovo u jednim rukama, ali sa ciljem da ga vratimo u život - rekao je Jurčević, prisećajući se detinjstva provedenog u Postinju.

Pero prodao kuću u Nemačkoj i kupio pola sela u BiH

Njegov plan nije zasnovan samo na nostalgiji, već na razvoju turizma. Želi da Postinje pretvori u etno selo i turističku destinaciju, a već ovog leta planira da opremi oko 40 smeštajnih jedinica za posetioce.

- Život u tišini, prirodi i sa autentičnom pričom je ono što ljudi danas traže, a mi to imamo - rekao je, dodajući da mu je krajnji cilj trajni povratak u selo.

U projektu ima podršku svog rođaka i prijatelja Dragana Balte, koji živi u Švajcarskoj, ali deli sličnu viziju povratka. Posebno ga raduje što mlađe generacije pokazuju interesovanje — njegov sin i snaja planiraju da se vrate sa svojom decom, što vidi kao ključ budućnosti sela.

Jurčević se nada da će njegov primer podstaći i druge meštane da se vrate, barem u penziji. Podsećajući na prošlost, ističe da je Postinje pre rata imalo oko 120 stanovnika.

- Tada je bilo života u selu, a sada se nadam da ćemo uspeti da vratimo taj duh i oživimo ovo mesto - zaključio je.