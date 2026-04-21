Lazar Savić (72) iz Bistrice kod Banjaluke poginuo je pre 15 godina, kada ga je u glavu udario čep od bureta od piva, rečeno je tada je iz banjalučkog Centra javne bezbednosti. Ovaj nesvakidašnji, tragični događaj desio se 6. novembra u večernjim časovima u Savićevoj kući, a njegovo telo pronađeno je sutradan.

- Prilikom otvaranja rostfrajnog bureta za pivo iz ležišta je iskočio metalni čep sa sondom i ventilom koji je Savića pogodio u glavu. On je od udara zadobio teške telesne povrede od kojih je preminuo na licu mesta - rekao je tada izvor blizak istrazi i dodao je da je Savića čep udario u levu obrvu od čega je pukla lobanja i izazvala smrt.

To je utvrđeno posle policijskog uviđaja na mestu nesreće i obdukcijom Savićevog tela. Radilo se o buretu za pivo iz kojeg se u ugostiteljskim objektima toči ovo piće. Ova burad su pod pritiskom i kad su prazna građani skidaju čepove i koriste ih u druge svrhe.

Ovo bure kojem je Savić hteo da skine čep doneo je njegov sin kako bi u njega sipali rakiju. Starac je pokušao sam da skine ventil kleštima ali, najverovatnije, nije pazio na čep koji je pod pritiskom izleteo velikom brzinom i udario ga iznad levog oka. On je svaki dan odlazio kod komšija s kojima je bio u dobrim odnosima. U subotu su ga videli i od tada se nije pojavljivao u dvorištu ni kod komšija. Zabrinuta komšinica je u nedelju oko 13.30 časova otišla da vidi šta se dešava i da li je sve u redu. Pronašla je Savića pored bureta u lokvi krvi a pored njega su bila klešta kojima je skidao čep.

Savićeva komšinica koja nije želela da se predstavi pričala je da je čula da je stradao kad je pokušao da otvori pivo. U tom trenutku čep ga je udario u glavu, od čega je iskrvario i umro na licu mesta, jer je bio sam u kući.