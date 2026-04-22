MONSTRUM IZ MOSTARA OPTUŽEN ZA TEŠKO UBISTVO ALDINE JAHIĆ! Fudbalski sudija presudio joj u toaletu u kom se, bežeći od njega, sakrila: "Bićeš moja i ničija"
Anis Kalajdžić (34) iz Mostara optužen je za teško ubistvo bivše devojke Aldine Jahić (32) iz Kalesije i neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja, a tereti se i da je prietio bivšoj devojci N. M.
Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je optužnicu protiv Kalajdžića, koji se tereti za teško ubistvo ženske osobe i neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja.
Naime, optuženom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 22. 9. 2024. godine pa do 30. 1. 2025. godine u više navrata bivšoj devojci N. M. upućivao pretnje smrću.
Pretnje i maltretiranje devojke
"Nadalje, u periodu od oktobra 2025. godine pa do polovine novembra 2025. godine, u više navrata bivšoj djevojci, oštećenoj A. J., pretio je da će je ubiti, vređajući je pogrdnim imenima, dolazeći pred njen stan, vičući i lupajući na vrata, te silom ulazeći u stan, gurajući je prema zidu, stiskajući je u predelu lica, preteći da će je ubiti, te ju je jednom prilikom presreo kod autobuske stanice u Ulici Trg Petra Krndelja u Mostaru i ponovo joj pretio da će ubiti "i nju i sebe", pa je ona u strahu utrčala u fitnes centar i pozvala prijateljicu da automobilom dođe po nju", navodi se u optužnici.
"Bićeš moja i ničija"
Ponovo je dana 15. 11. 2025. godine putem aplikacije Viber poslao poruku da će biti samo njegova i ničija i da će je u suprotnom ubiti i nju i sebe, kao i da ima pištolj, pa je dana 16. 11. 2025. godine oko 18 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je kod sebe neovlašteno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu A. J., koja je tu trenirala.
Kako piše u optužnici, prišao joj je i više puta je udarao u predjelu glave i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.
Bežala i dozivala pomoć, ubica bio uporan
Dalje se navodi da je u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost.
"Građanima prolaznicima preplašeno je govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran i mobilnim telefonom pozvala policiju. Za to vrijeme optuženi je došao i oštećenu pronašao u toaletu, dok je ona ponovo pokušavala pozvati pomoć, pa joj je prišao i pucajući iz pištolja u pravcu njene slepoočnice zadao joj smrtonosne povrede, od kojih je oštećena preminula na licu mesta", navodi se u optužnici.
Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati ispitivanjem većeg broja svedoka i veštaka, te prilaganjem velikog broja materijalnih dokaza.
Prva optužnica za "Teško ubistvo ženske osobe"
Optuženi Anis Kalajdžić nalazi se u pritvoru, koji mu je produžen rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru.
U konkretnom slučaju navedena optužnica predstavlja prvi slučaj podizanja i potvrđivanja optužnice za krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe" iz člana 166. a) stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
