U akciji "Šešir" u sredu u Doboju je uhapšen Boban Savić, advokat, kojeg terete da je tražio novac od klijenta kako bi mu završio posao u postupku u kojem ga je zastupao.

Kako se saznaje, sumnjiče ga da je tražio 60.000 maraka od klijenta kojeg je zastupao u krivičnom postupku po službenoj dužnosti.

On je uhapšen u akciji MUP-a Republike Srpske i Posebnog odeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina uticajem.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Šešir", u okviru koje je na području grada Doboja lišeno slobode lice inicijala B.S. iz Teslića.

Kako je saopšteno, lice je uhapšeno zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo trgovina uticajem.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Banjaluci - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, u toku su pretresi na više lokacija na području Doboja i Teslića.

"Policijski službenici sve mere i radnje preduzimaju pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Nakon završetka aktivnosti, uhapšeno lice će, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predato u nadležnost postupajućeg tužilaštva", navode iz policije.