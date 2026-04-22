Bosna i Hercegovina
UBIO DETE, PA SEBE! Horor kod Višegrada - poslao jezivu poruku i krenuo u krvavi pir
Jeziv slučaj potresao je Višegrad gde je muškarac E. D. (49) ubio dete, pa sebe, potvrđeno je za portal "Provjereno" iz policije.
Sve se dogodilo u selu Kabernik kod Višegrada danas oko 16 časova.
Slučaj je prijavila rodbina E. D. nakon što im je poslao oproštajnu poruku.
Odmah po prijavi na teren su izašli pripadnici višegradske policije koji su pronašli tela, a utvrđeno je da se radi o ubistvu i samoubistvu.
U toku je dalji rad.
