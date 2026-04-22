Jeziva porodična tragedija potresla je Višegrad gde je E.D. (49) sa područja Goražda ubio dete, a potom izvršio samoubistvo, potvrđeno je ATV-u.

Tragedija se odigrala u selu Kabernik kod Višegrada. Kako se saznaje, E.D. je članovima porodice poslao oproštajnu poruku što su oni odmah prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona.

Oni su odmah alarmirali kolege iz PU Foča koje su se uputile na teren i u selu zatekli tela E.D. i deteta. Prema nezvaničnim informacijama, oba tela su bila obešena.

Kako se saznaje E.D. je poreklom iz okoline Višegrada, ali je nastanjen na području Goražda.

O celom događaju je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, koje vodi istragu.

Na licu mesta u toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Kurir.rs/ATV

Ne propustiteBosna i HercegovinaTRAGEDIJA NA TARI: Prevrnuli se kajaci puni turista, stradala državljanka Austrije!
profimedia0008788669.jpg
Bosna i HercegovinaMONSTRUM IZ MOSTARA OPTUŽEN ZA TEŠKO UBISTVO ALDINE JAHIĆ! Fudbalski sudija presudio joj u toaletu u kom se, bežeći od njega, sakrila: "Bićeš moja i ničija"
Aldina Jahić Mostar
Bosna i Hercegovina10 GODINA ZATVORA ZA DRŽAVLJANINA GRUZIJE: Izvršio milionsku pljačku u Banjaluci, evo šta čeka oštećenu ženu kojoj su oteli torbe pune novca!
policija.jpg
Bosna i HercegovinaDVOJICA BOSANACA OPLJAČKALA 9 FIRMI U AUSTRIJI: Jedan uhapšen, za drugim se traga - evo šta su krali
austrija-hapsenje.jpg