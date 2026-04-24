U pucnjavi koja se dogodila u restoranu 'Minjo' u Sarajevu, dve osobe su povređene. Policija istražuje slučaj.
Bosna i Hercegovina
PRVI SNIMAK SA MESTA PUCNJAVE U RESTORANU U SARAJEVU Ranjeno više ljudi, policija blokirala čitav rejon! Napadač i dalje u bekstvu
Dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik, u restoranu "Minjo".
Kako je potvrđeno, policijska uprava Stari Grad obaveštena je u 19:25 sati o upotrebi vatrenog oružja u bašti ugostiteljskog objekta.
- U 19.25h obaveštena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dve osobe su zadobile povrede, te se nalaze na lekarskom pregledu - izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
Napadač za sada nije identifikovan, a policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja i njegovom pronalasku.
Na mestu događaja prisutan je veći broj policijskih službenika, a u toku je uviđaj.
Kurir/Dnevni avaz
