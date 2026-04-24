Slušaj vest

Dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik, u restoranu "Minjo".

Kako je potvrđeno, policijska uprava Stari Grad obaveštena je u 19:25 sati o upotrebi vatrenog oružja u bašti ugostiteljskog objekta.

- U 19.25h obaveštena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dve osobe su zadobile povrede, te se nalaze na lekarskom pregledu - izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Napadač za sada nije identifikovan, a policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja i njegovom pronalasku.

Na mestu događaja prisutan je veći broj policijskih službenika, a u toku je uviđaj.