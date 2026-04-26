Slušaj vest

Željka Cvijanović, srpskai članica Predsedništva BiH, poručila je da ju je "zaprepastila vest o oružanom napadu na predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, njegovu porodicu i saradnike".

Američki predsednik Donald Tramp hitno je sinoć sa suprugom Melanijom evakuisan iz vašingtonskog "Hiltona" sa večere dopisnika iz Bele kuće nakon što su pucnji odjeknuli u tom objektu.

Željka Cvijanović

Najoštrije je osudila ovaj, kako kaže, užasni čin.

- Dobra okolnost je što napadač nije uspeo u svojoj nameri i što niko nije poginuo u ovom podmuklom napadu. Nadam se brzom oporavku ranjenog pripadnika obezbeđenja. Nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe - istakla je Cvijanović.

(Kurir.rs/RTRS)

