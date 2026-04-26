Humanost nije izgubljeno, ako je sudeći po svakodnevnim pričama o ljudima koji priskaču u pomoć drugima u teškim vremenima, a jedan od njih je Dejan Radujković, vlasnik kompanije za iznajmljivanje automobila, koji je odlučio da pozajmi svoj automobil stanovnicima Čelinca kojima je potrebno vozilo da besplatno odvezu bolesne kod lekara na nekoliko sati.

Ovaj humanitarac je pre nekoliko dana objavio oglas na Fejsbuku, a potom za medije ispričao kako je došao na ideju da pozajmljuje svoje automobile sugrađanima.

- Imam dosta vozila na raspolaganju i iznajmljujem ih, pa ljudi pitaju da li mogu da dobiju automobil. Uglavnom, treba nekoga negde da odvezu, a dan pre nego što sam trebao da objavim svoj status, došao mi je čovek iz Čelinca, koji ima četvoro dece i nije u baš dobroj finansijskoj situaciji. Dete je imalo zdravstveni problem, zbog čega su trebali da idu u UKC RS, a njegov automobil nije bio registrovan, pa me je pitao da li može da iznajmi automobil od mene. Rekao sam da - kaže Radujković.

I posle dva ili tri sata, čovek ga je pozvao da mu da novac, ali je odlučio da mu ne naplati.

- Nisam hteo da uzmem novac i samo sam rekao: 'Važno je da si to rešio.' Iz svega ovoga, nastala je ideja da pomognem drugima ako mogu, jer meni ta dva ili tri sata ništa ne znače. U svemu tome, najveću muku ima čovek koji je morao da uzme auto - naglašava on.

Uslovi za dobijanje vozila

Prema njegovim rečima, većina ljudi u Čelincu ga poznaje, pa tako i on poznaje većinu njih, zbog čega je odlučio da organizuje ovu humanu akciju samo na području ove opštine. Naravno, postoje uslovi za one kojima daje automobil na korišćenje, ali ih nije teško ispuniti.

- U oglasu sam napisao da dajem vozilo u slučaju da osoba ima vozačku dozvolu B kategorije i da nije pod uticajem alkohola. Dakle, samo u tom slučaju dobijate vozilo, vodite dete ili stariju, nemoćnu osobu kod lekara na pregled i vraćate vozilo - objašnjava Radujković.

Naglašava da u ovim teškim vremenima, kada se ljudi bore i često jedva sastavljaju kraj s krajem, može bar toliko pomoći. Dodaje da je njegova objava stigla i van granica BiH, i navodi da mu se ljudi javljaju sa svih strana, i da je većina reakcija pozitivna.

Negativni komentari

Međutim, uvek postoje, kako kaže, oni koji u svemu vide nešto loše, pa je bilo i onih koji su negativno komentarisali njegovu objavu, ali ih ignoriše.

- Nadam se da će nakon ove objave i drugi odlučiti da urade nešto slično i pomognu ljudima kojima je to zaista potrebno. Naše malo nekome mnogo znači. Budimo humani! - kaže Radujković.