Radi se o mladiću čiji je nestanak preko vikenda prijavljen policiji.

U prijavi je navedeno da se mladić u subotu odvezao automobilom. Od tada ga niko nije video, dok mu je mobilni telefon bio nedostupan.

- Pokrenuta je potraga i na lokalitetu vidikovca Dabrac, koji se nalazi na magistralnom putu Banjaluka - Mrkonjić Grad policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Žandarmerije uočili su tragove ulja, koji su ukazivali da je vozilo sletelo u kanjon Vrbasa - kaže izvor za ATV-a.

Nažalost crne slutnje su se obistinile i u kanjonu je sinoć locirano vozilo, a jutros je u njemu otkriveno telo 25-godišnjaka.

U toku je izvlačenje tela i vozila.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/ATV)

