Crna Gora
NOŽEM UBO MAJKU U VRAT Muškarcu određeno zadržavanje zbog pokušaja ubistva
- Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa J.V. zbog sumnje na pokušaj ubistva majke.
- Prema navodima tužilaštva, napad se dogodio 3. oktobra 2026. u Herceg Novom, kada je nožem zadao ubodnu ranu u vrat N.V.
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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa J.V., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu svoje majke.
Prema navodima tužilaštva, J.V. je 3. oktobra 2026. godine u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da liši života svoju majku N.V., zadavši joj ubodnu ranu u predelu vrata.
Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i opasnost od ponavljanja krivičnog dela, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.
Kurir.rs/RTCG
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