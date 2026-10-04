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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa J.V., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu svoje majke.

Prema navodima tužilaštva, J.V. je 3. oktobra 2026. godine u Herceg Novom, upotrebom noža, pokušao da liši života svoju majku N.V., zadavši joj ubodnu ranu u predelu vrata.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i opasnost od ponavljanja krivičnog dela, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

Kurir.rs/RTCG

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