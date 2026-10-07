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"Službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Kolašin su, sprovodeći pojačane mere i radnje kontrole saobraćaja, zaustavili putničko motorno vozilo marke 'pasat', kojim je upravljao Z.V. (24) iz Nikšića", saopštili su iz Uprave policije.

Službenici saobraćajne policije su, kako se navodi, kontrolom vozila, posumnjali da se u prtljažnom delu vozila nalazi opojna droga, te su shodno tome inicirali i od nadležnog suda pribavili naredbu za pretres.

"Izvršenim pretresom vozila u prtljažnom delu je pronađena i oduzeta PVC kesa sa sadržajem materije za koju se sumnjalo da se radi o opojnoj drogi kokain. Preliminarna analiza materije potvrdila je da se radi o kokainu, bruto mase 203 grama", kazali su iz policije.

Z.V. je uhapšen po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Osumnjičeni Z.V. će, uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost", naveli su iz UP u saopštenju.

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