Slušaj vest

Iz bjelopoljskog kafića “Korzo” nepoznata osoba ukrala je između 500 i 600 eura, saznaju Vijesti od izvora iz policije.

Da je došlo do krađe potvrđeno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju.

Krađu je prijavio vlasnik kafića nakon što je primetio da novac nedostaje.

Sumnja se da je krivično delo izvršeno tokom protekle noći, a nepoznata osoba je tokom izvršenja imala kapuljaču na glavi, rečeno je iz ODT-a.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteHrvatskaUKRALI DVA AUTOMOBILA, PA SA OBA SLETELI S PUTA: Maloletnici nastavili pohod, policija ih uhvatila posle treće krađe
Hrvatska policija
Crna GoraUKRAO ELEKTRIČNI TROTINET IZ TRŽNOG CENTRA U PODGORICI: Osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata
Crnogorska policija.
HrvatskaPREVARA KOJA JE ZGROZILA BALKAN: Luka (22) falsifikovao potpis bake, pa otišao u banku - Kada je videla s čim je došao kući, umalo se nije srušila
baka ilustracija
HrvatskaNESVAKIDAŠNJA KRAĐA U ZAGREBU: Josip ostao u neverici, pazite što je lopov odneo: "To je od moje svastike"
facebook.jpg