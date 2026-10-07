Krađu je prijavio vlasnik kafića nakon što je primetio da novac nedostaje
Crna Gora
OPLJAČKAN KAFIĆ U BIJELOM POLJU! Ukradeno između 500 i 600 evra
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Iz bjelopoljskog kafića “Korzo” nepoznata osoba ukrala je između 500 i 600 eura, saznaju Vijesti od izvora iz policije.
Da je došlo do krađe potvrđeno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju.
Krađu je prijavio vlasnik kafića nakon što je primetio da novac nedostaje.
Sumnja se da je krivično delo izvršeno tokom protekle noći, a nepoznata osoba je tokom izvršenja imala kapuljaču na glavi, rečeno je iz ODT-a.
(Kurir.rs/Vijesti)
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