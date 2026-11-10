PLJAČKA U PODGORICI! Uz pretnju pištoljem presreli transport novca i oteli vreću sa pazarom iz čak 16 objekata!
- U Podgorici su jutros dva nepoznata lica, uz pretnju vatrenim oružjem, opljačkala radnika firme C. Security koji je prevozio novac.
- Napadači su mu oteli vreću sa pazarom iz 16 poslovnih objekata, neposredno nakon preuzimanja novca iz jednog marketa.
- O događaju je obavešten Viši državni tužilac, a policija preduzima dalje mere i radnje.
Zaposleni u firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje C. Security prijavio da su dva za sada nepoznata lica jutros, oko 9 časova, u Ulici Avda Međedovića u Podgorici, od njega uz pretnju vatrenim oružjem, ukrala novac koji je prevozio u okviru obavljanja poslova transporta novca, saopšteno je iz Uprave policije.
"Prema prijavi, događaj se desio neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik nalazio u putničkom vozilu marke "reno". Dva nepoznata lica su, prema navodima iz prijave, prišla vozilu, nakon čega su, uz pretnju oružjem, otuđili vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata", navodi se u saopštenju.
O događaju je obavešten Viši državni tužilac u Podgorici, sa kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti.
(Kurir.rs/Tanjug)