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Zaposleni u firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje C. Security prijavio da su dva za sada nepoznata lica jutros, oko 9 časova, u Ulici Avda Međedovića u Podgorici, od njega uz pretnju vatrenim oružjem, ukrala novac koji je prevozio u okviru obavljanja poslova transporta novca, saopšteno je iz Uprave policije.

"Prema prijavi, događaj se desio neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik nalazio u putničkom vozilu marke "reno". Dva nepoznata lica su, prema navodima iz prijave, prišla vozilu, nakon čega su, uz pretnju oružjem, otuđili vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata", navodi se u saopštenju.

O događaju je obavešten Viši državni tužilac u Podgorici, sa kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti.