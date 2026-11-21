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Podgoričaninu Z.Lj. određen je pritvor do 30 dana, zbog sumnje da je počinio krivično delo porodično nasilje nad suprugom N.Lj., nakon čega je upućen u Istražni zatvor.

Odluku o pritvoru 18. novembra doneo je sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici.

Kako je ranije saopšteno iz Uprave policije, Z.Lj. je uhapšen 12. novembra po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, nakon što ga je supruga prijavila za pretnje.