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Državljanin Palestine A.A.M. pravosnažno je osuđen na četiri meseca zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

Uz kaznu zatvora, izrečene su mu i mere bezbednosti oduzimanja prevoznog sredstva koje je koristio za izvršenje krivičnog dela i proterivanja iz Crne Gore na period od deset godina.

Kako je navedeno u saopštenju, A.A.M. je omogućio tranzit kroz Crnu Goru državljanki Maroka koja nije imala vizu za ulazak u našu državu, a potom pokušao da joj omogući ilegalan prelazak državne granice.

U toj nameri sprečili su ga službenici policije.