PALESTINAC OSUĐEN U NIKŠIĆU ZBOG KRIJUMČARENJA LJUDI: Omogućio Marokanki ilegalni prelazak granice, pa uhapšen
Državljanin Palestine A.A.M. pravosnažno je osuđen na četiri meseca zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.
Uz kaznu zatvora, izrečene su mu i mere bezbednosti oduzimanja prevoznog sredstva koje je koristio za izvršenje krivičnog dela i proterivanja iz Crne Gore na period od deset godina.
Kako je navedeno u saopštenju, A.A.M. je omogućio tranzit kroz Crnu Goru državljanki Maroka koja nije imala vizu za ulazak u našu državu, a potom pokušao da joj omogući ilegalan prelazak državne granice.
U toj nameri sprečili su ga službenici policije.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podsetili su i na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti, prema kojoj se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.
Kurir.rs/RTCG