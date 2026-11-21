Crna Gora
NASTAVLJA SE POTRAGA ZA DEČAKOM (6) KOJI JE UPAO U LEDENU REKU: Specijalni timovi ronilaca hitno poslati na teren, pretražuje se reka Ribnica u Podgorici
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Ronioci Regionalnog centra Bijela danas će se uključiti u potragu za šestogodišnjim detetom koje je juče upalo u reku Ribnicu u Podgorici.
Danilo Mijajlović iz Regionalnog centra rekao je agenciji MINA da su jutros dobili zvaničan zahtev.
"Naši timovi su krenuli na teren“, izjavio je Mijajlović.
Podsetimo, dete je upalo u reku juče, a čitav slučaj je prijavljen policiji oko 14 sati i deset minuta.
(Kurir.rs/Vijesti)
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