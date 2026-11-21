Crna Gora
HAOS NA PUTEVIMA CRNE GORE: Za 24 sata zabeleženo 16 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba teže povređena
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U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povređena.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da su dve osobe lakše povređene.
U Podgorici je evidentirano osam nezgoda, a u Nikšiću četiri.
U Baru, Kotoru, Tivtu i Plužinama evidentirana je po jedna saobraćajna nezgoda.
Izdato je 540 naloga za uplatu novčanih kazni i podnete 64 prekršajne prijave.
Policija je oduzela deset pari registarskih tablica.
Kurir.rs/RTCG
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