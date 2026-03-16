Službenici Regionalnog centra bezbednosti “Centar” u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, su u skladu sa definisanim prioritetima u borbi protiv ekološkog kriminala, u sklopu akcije “Kajak”, u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka, vršili kontrolu područja u blizini korita reke Morače i tom prilikom lišili slobode jedno lice, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, kako navode u saopštenju, prilikom kontrole na navedenom području zatečena je radna mašina koja je vršila iskop materijala sa državne parcele, kojom je upravljao V.M. (64), a koji je navedeni materijal utovarao u svoje teretno motorno vozilo, zetskih registarskih oznaka.

Iz Policije su kazali da su, po nalogu postupajućeg tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, navedena radna mašina i teretno motorno vozilo privremeno oduzeti, dok se tužilac nakon uvida u spise predmeta izjasnio da se u radnjama ovoga lica stiču elementi krivičnog dela neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji rečnog nanosa i po čijem je nalogu V.M. lišen slobode.

On će uz krivičnu prijavu u zakonom predviđenom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.