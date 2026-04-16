Dragana Kneževića (44) iz Kotora, člana jedne organizovane kriminalne grupe, Francuska je u sredu izručila Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

On je u novembru prošle godine uhapšen u Francuskoj.

"Danas je u organizaciji NCB Interpol-a Podgorica, uz podršku i asistenciju službenika Posebne jedinice policije, iz Francuske u Crnu Goru izvršena ekstradicija člana jedne organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore", navodi se u saopštenju UP.

Kako se navodi, D.K. (44) je u Francuskoj uhapšen 22.11.2025. godine u koordinisanoj zajedničkoj inostranoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Pariz.

"On je danas uz pojačane mere bezbednosti sproveden u Viši sud u Podgorici na dalju nadležnost imajući u vidu da se ovo lice sprovodi po naredbama Višeg suda u Podgorici (ukupno 6 različitih naredbi) radi vođenja krivičnih postupaka zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, krivičnih dela teško ubistvo i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", zaključuje se u saopštenju UP.

