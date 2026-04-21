Slušaj vest

Uprava policije Crne Gore obaveštava građane da je u toku veći broj fishing prevara koje se sprovode zloupotrebom WhatsApp naloga. Naime, nepoznata lica preuzimaju kontrolu nad nalozima osoba koje se već nalaze u vašem imeniku, te putim tih naloga stupaju u komunikaciju sa vama predstavljajući se kao vaši prijatelji. Iz Uprave policije apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive i nepoznate URL linkove čak i kad dolaze od osoba iz imenika.

"U takvim porukama građanima se najčešće šalju nepoznati URL linkovi (phishing link) uz različita obaveštenja i zahteve. Nakon otvaranja linka od korisnika se može tražiti unos ili prosleđivanje verifikacionih ili sigurnosnih kodova, čime se dodatno omogućava širenje prevare i kompromitovanja novih naloga", kazali su iz policije.

"Ne dele verifikacione ili sigurnosne kodove sa drugim licima putem poruka ili poziva;

U slučaju sumnje, identitet pošiljaoca provere direktnim kontaktom (pozivom ili lično)", saopštili su iz Uprave polcije.

Obaveštavaju da, ako je neko preuzeo nalog, potrebno je da uradi sledeće odmah:

"Ponovo prijavi svoj broj na WhatsApp; Uključi verifikaciju u dva koraka; Proveri povezane uređaje (Linked Devices); Obavesti kontakte da ignorišu sumnjive poruke", saopštili su iz Uprave policije.

Podsećaju da je zaštita ličnih podataka i komunikacija od izuzetnog značaja, te da nepažnja može dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući zloupotrebu ličnih naloga i dalju distribuciju prevarnih poruka.

Uprava policije nastavlja sa preduzimanjem mera i radnji na identifikaciji i procesuiranju izvršilaca ovih vrsta krivičnih dela.