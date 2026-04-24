KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TROJE ZBOG BESPRAVNE SEČE U ROŽAJAMA: Sumnja se na organizovani kriminal i zloupotrebe
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Andrija Delić i Ranko Kankaraš, podneli su Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Miloša Rajkovića i još dve osobe zbog, kako je saopšteno, bespravne seče u Rožajama.
Delić i Kankaraš su saopštili da su krivičnu prijavu podneli protiv Rajkovića, bivšeg šefa Područne jedinice Rožaje u Upravi za gazdovanje šumama Alena Kalača i šefa zaštite šuma u toj područnoj jedinici Rifata Kalača.
Kako su naveli, krivična prijava SDT-u predata je nakon službenih radnji na otkrivanju prekomernih i neplanskih seča šuma i organizovanog kriminala koji rezultira prodajom drveta pilanama u Rožajama pod formom snabdevanja stanovništva ogrevnim drvetom u gazdinskoj jedinici „Crnja Ibarac“ u Područnoj jedinici Rožaje.
Dodaje se da Delić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Kankaraš, načelnik Direkcije za šumarstvo, već duže vremena prikupljaju dokaze o bespravnim sečama u gazdinskoj jedinici „Crnja Ibarac“ i uništavanju šuma na način da najkvalitetnije drvo iz te gazdinske jedinice završava u pilanama u Rožajama, bez javnog nadmetanja, po cenovniku za ogrevno drvo.
Delić i Kankaraš su rekli da je stvarna cena tog drveta koju plaćaju vlasnici pilana višestruko veća.
„Ističemo veoma profesionalan odnos i saradnju sa Upravom policije i Poreskom upravom, koja je vršila kontrolu rada određenih pilana za koje su postojale prijave da poseduju drvo koje je Uprava za šume izdala kao ogrev“, kaže se u saopštenju.
Delić i Kankaraš su rekli da je u toku terenska kontrola inspektora za šumarstvo, nakon čega očekuju potvrđivanje postojanja bespravnih seča i uništavanja šuma.
„Još jednom pozivamo sve nadležne organe, prevashodno SDT na delovanje, s obzirom na to da je Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama tom tužilaštvu prosledilo prethodnu prijavu podnetu za bespravne seče u gazdinskim jedinicama „Lovničke šume“ i „Paučinske šume“ sa dokazima, zbog sumnje da se radi o organizovanom kriminalu“, navodi se u saopštenju.
