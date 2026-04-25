Slušaj vest

U okviru pojačanih aktivnosti Uprave policije na suzbijanju zloupotrebe narkotika, službenici u Budvi, Nikšiću i Pljevljima oduzeli su skoro 200 grama marihuane, manju količinu amfetamina i jednu tabletu sa liste opijata, te procesuirali četiri osobe. Krivične prijave podnete su protiv tri lica, dok je jedno lice prekršajno sankcionisano, saopšteno je iz policije.

Pripadnici policije su u Nikšiću kontrolisali vozilo kojim je upravljao P.B. dok su se u vozilu kao saputnici nalazila dva sedamnaestogodišnjaka.

„Prilikom pregleda pronađena su četiri manja pvc pakovanja sa sadržajem opojne droge marihuana. Ova lica su dovedena u službene prostorije, izvršene su dalje provere i kriminalistička obrada, te je utvrđeno da oduzeti narkotici pripadaju jednom od maloletnika”, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je, kako se navodi, naložio da se protiv sedamnaestogodišnjaka podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Pored toga, službenici policije su u Pljevljima vršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi R.Š. iz tog grada.

„Tokom pretresa pronađena je biljna materija zelene boje ukupne mase 87,1 gram koja je oduzeta, a za koju je utvrđeno da je opojna droga marihuana. Nakon konsultacije sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, protiv R.Š. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Ovo lice se već nalazi na izdržavanju kazne kućnog pritvora zbog drugih krivičnih dela”, dodaju oni.

Foto: RINA

Takođe, službenici budvanske policije procesuirali su jednu osobu zbog zloupotrebe narkotika.

„Naime, pripadnicima Odeljenja bezbednosti Budva prijavljeno je lice D.G. (28) zbog nasilja u porodici. Policijski službenici su izašli na lice mesta gde su u blizini prostorija u kojima boravi ovo lice pronašli pvc pakovanje sa sadržajem zelene biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 46,5 grama, rasutu biljnu materiju za koju se takođe sumnja da je opojna droga marihuana oko 4,5 grama, kao i ručno pravljenu cigaretu sa sadržajem ove materije”, piše u saopštenju.

D.G. je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru lišen slobode zbog sumnje da je, kako se navodi, izvršio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

„Nadalje, izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi ovo lice gde je pronađeno još 42,6 grama marihuane, vaga za precizno merenje i drobilica. Protiv njega je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, navodi se u saopštenju.

Budvanska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv K.P. (23), državljanke Republike Srbije, nakon što je tokom kontrole kod nje pronađena sumnjiva opojna supstanca.

Kako je saopšteno, prilikom policijskog pregleda, ona je od sebe odbacila manje pakovanje sa sadržajem za koji se sumnja da je amfetamin, kao i jednu tabletu sa liste opijata. Daljim pregledom u službenim prostorijama policije, kod K.P. su uočeni i tragovi biljne materije za koju se pretpostavlja da je marihuana.