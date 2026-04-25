HOROR KOD PODGORICE! Albanci BRUTALNO izboli nožem muškarca (37), pa pobegli, u toku je potera!
Kako je saopšteno, posle opsežnih izviđajnih radnji i koordinacije sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovana su dvojica osumnjičenih - državljani Albanije stari 28 i 27 godina, protiv kojih su podnete krivične prijave zbog sumnje da su delo izvršili kao saizvršioci.
- Prema sumnjama istražnih organa, oni su se kobnog dana automobilom iz Podgorice uputili ka Tuzima, gde su se oko 15:30 časova zaustavili na parkingu u blizini crkve u centru mesta. Nakon kraće rasprave sa oštećenim, napali su ga najpre rukama, zadajući mu više udaraca po glavi i telu, a potom su upotrebili nož i naneli mu više ubodnih rana u predelu grudi i nogu - rekli su za RINU u UP Crne Gore.
Povređeni muškarac je tom prilikom zadobio teške telesne povrede, a zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi izbegnut je smrtni ishod. Policija intenzivno traga za osumnjičenima, a u toku su dalje operativne mere u cilju njihovog lociranja i hapšenja.
