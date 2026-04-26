Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Stanice policije Plužine, preduzimajući mere i radnje na otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili V.M. (35) sa Cetinja zbog sumnje da je otuđio putničko motorno vozilo i blizu 2.000 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, policijski službenici ove stanice postupali su po prijavi vlasnika jednog restorana u Plužinama od 19. aprila 2026. godine, koji je naveo da mu je otuđeno putničko motorno vozilo marke „Chevrolet“, koje je bilo parkirano ispred navedenog objekta, kao i novac u iznosu od blizu 2.000 evra koji se nalazio u unutrašnjosti objekta.

"Kriminalističkom obradom je kao osumnjičeno lice identifikovan V.M. (35) iz Cetinja, koji je nakon raspisivanja lokalne poternice pronađen od strane policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Kotor, kojom prilikom je od njega oduzeto otuđeno vozilo", saopšteno je iz Uprave policije.