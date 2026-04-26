Ulcinjska policija i granična policija pojačale su kontrole saobraćaja uoči prvomajskih praznika, s posebnim akcentom na vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i na operativno interesantna lica i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa. U protekla 24 časa policija je na teritoriji te opštine kontrolisala 108 lica i 96 vozila i vozača. Od tog broja alkotestiran je 81 vozač, a prekršajno je sankcionisano 35. Takođe, kontrolisano je više operativno interesantnih lica, od kojih je H. D. iz Rožaja uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopšteno je iz Uprave policije.

Ulcinjska policija zajedno sa službenicima Stanice granične policije u susret prvomajskim praznicima sprovode planske aktivnosti pojačane kontrole saobraćaja.

Iz Uprave policije kažu da će akcenat biti na kontroli vožnje pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih i drugih supstanci koje mogu uticati na psihofizičke sposobnosti vozača, posedovanje nedozvoljenih supstanci i predmeta, kao i kontrolu stranih državljana, operativno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa.

Kontrole se sprovode i uz aktivno angažovanje službenih pasa za detekciju narkotika, oružja i eksplozivnih sredstava.

"Policijski službenici su u zajednički organizovanoj lokalnoj akciji pojačane kontrole na putnom pravcu prema Adi Bojani, kao i na široj teritoriji opštine Ulcinj, u protekla 24 časa kontrolisali 108 lica i 96 vozila i vozača. Od tog broja alkotestiran je 81 vozač, a prekršajno je sankcionisano 35 vozača. Takođe, kontrolisano je više operativno interesantnih lica, od kojih su dva sankcionisana, dok je jedan vozač isključen iz saobraćaja. Među sankcionisanim vozačima je i operativno interesantno lice H.D. iz Rožaja, koji je lišen slobode zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci", saopštili su iz policije.

Tokom trajanja akcije, iz policije kažu da su kontrolisana i operativno interesantna lica – D.V., A.P. i M.M., kao i veći broj lica bliskih operativno interesantnim licima.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj će i u narednim danima, naročito tokom predstojećih praznika, sprovoditi pojačane preventivno-represivne aktivnosti prema vozačima.