Pljevljak G. J. (40), teško je povređen danas nakon što je eksplodirala kamionska guma ispred jedne vulkanizerske radnje.

Prema saznanjima "Vijesti", nezgoda se dogodila dok je povređeni pumpao gumu na kamionu, kada je iz za sada neutvrđenih razloga došlo do snažne eksplozije. Silina udara nanela mu je teške telesne povrede.

Nakon što mu je ukazana prva pomoć u Opštoj bolnici Pljevlja, G.J. je hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore na dalje lečenje.

Direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović kazao je da je pacijent zadobio višestruke prelome u predelu karlice i butne kosti, kao i da je bilo prisutno unutrašnje krvarenje.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode biće predmet daljeg utvrđivanja.

