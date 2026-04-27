Službenici Uprave policije u Ulcinju uhapsili su M.V. (22) iz Berana, operativno interesantno lice, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno, reč je o slučaju koji datira od prošlog leta, kada su narkotici pronađeni odbačeni na jednoj plaži, a identitet osumnjičenog utvrđen je naknadno, nakon veštačenja i operativnog rada.

„Sumnja se da droga, koja je pronađena odbačena na jednoj ulcinjskoj plaži prošlog leta, pripada ovom licu, te da ju je posedovalo radi dalje prodaje, kao i za ličnu upotrebu“, navodi se u saopštenju.

Policija precizira da je droga pronađena 26. jula 2025. godine u ranim jutarnjim satima.

„Policijski službenici su 26.07.2025. godine oko 01.30 časova, na plaži u naselju Donji Štoj, pronašli 20 grama marihuane i 5,6 grama droge MDMA, koje su potom upućene u Forenzički centar radi veštačenja“, ističu iz policije.

Nakon pristiglih rezultata i sprovedenih aktivnosti, utvrđena je sumnja da droga pripada M.V.

„Pristiglim rezultatima veštačenja, kao i operativnim aktivnostima, došlo se do sumnje da marihuana i MDMA pripadaju M.V.“, saopšteno je iz Uprave policije.

Za osumnjičenim je potom raspisana potraga, nakon čega je lociran i priveden.

„Lice je pronađeno i dovedeno u Odeljenje bezbednosti Ulcinj, gde je od njega uzeta izjava, a o svemu je obaveštena državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je delo kvalifikovala i naložila lišenje slobode“, navode iz policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnoj tužiteljki.