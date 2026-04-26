Na magistralnom putu Podgorica–Cetinje kod Liješnja danas je došlo do saobraćajne nezgode, a saobraćaj se odvija usporeno.
SAOBRAĆAJKA NA PUTU PODGORICA-CETINJE: Formirane kolone vozila na ovom putnom pravcu, jedna osoba zatražila pomoć
Na magistralnom putu Podgorica - Cetinje, kod Karting centra u mestu Liješnje, danas oko 15.55 časova došlo je do saobraćajne nezgode. Kako je saopšteno iz Operativno-komunikacionog centra, jedna osoba je zatražila pomoć, a nadležne ekipe su na terenu i vrše uviđaj.
Iz OKC-a je potvrđeno da saobraćaj na ovoj deonici nije obustavljen, već se preusmerava na alternativne pravce.
Zbog saobraćajne nezgode formirale su se kolone automobila na tom putnom pravcu.
Kurir.rs/RTCG
