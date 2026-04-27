Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, posle saslušanja osumnjičenih Luke Radevića i Tamare Vuković iz Mojkovca, doneo je rešenja kojima im je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.

OB Mojkovac dostavilo je krivičnu prijavu iz koje proizilazi osnovana sumnja da su izvršili krivično delo mučenje u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda na štetu oštećenog B.M.

Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da su osumnjičeni L.R. i T.V., u noći 24/25. aprila ove godine, u vremenu od 22.00 do 01.00 časova, u Mojkovcu, naneli veliki bol i teške patnje i lako telesno povredili oštećenog B.M. na način što su mu u toku vožnje zadali više udaraca po glavi i telu, a nakon toga ga je osumnjičeni L.R. izveo iz vozila i stezao mu brojanicu oko vrata kako bi ga gušio.

Posle toga mu je "Oho" lepak, upotrebom sile, sipao u usta i nos, nakon čega je oštećeni uspio da se otrgne i pobegne sa tog mjesta.

Kasnije ga je osumnjičena T.V. pozvala u svoju kuću kako bi se izvinila, a kada je došao kod nje, zaključala je ulazna vrata.

Osumnjičeni L.R. je tom prilikom izašao iz sobe i izudarao oštećenog po glavi i telu, a osumnjičena ga je staklenom kuglom izudarala po glavi, da bi mu zatim osumnjičeni L.R. sprejom plave boje isprskao lice i garderobu.