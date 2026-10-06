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U poštanskom centru kod Foče dogodila se neobična nesreća – vazdušna puška upakovana u kartonsku kutiju opalila je tokom pretovara pošiljki i pogodila radnika u levi skočni zglob, piše Hercegovina.info.

Mladić iz Trebinja koji je pušku poslao brzom poštom u Goražde sada se tereti za počinjenje opšte opasnog dela iz nehata. Reč je o 23-godišnjem D. P., koji je, prema optužnici, pušku kupio nekoliko dana ranije, ali je odlučio da je vrati prodavcu zbog navodnog kvara.

Pušku je umotao u majicu i potkošulju, stavio je u kartonsku kutiju i predao na šalteru Poštanskog centra Trebinje. Međutim, u cevi je ostavio dijabolo, odnosno projektil za vazdušnu pušku, i nije preduzeo nikakve mere da spreči slučajno opalivanje.

Paket je poslao putem brze pošte Pošte Srpske, iako je, kako je navedeno u optužnici, mogao očekivati da će se paket pomeriti i ponovo utovariti tokom transporta.

Kurir.rs/Jutarnji 

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