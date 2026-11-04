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Tri osobe pod dejstvom alkohola izazvale su juče incident u ugostiteljskom objektu u Poreču jer im je smetalo što je radnica utišala muziku. Razbijali su čaše, vređali policajce, a jedan od njih kasnije je razbio i nadzornu kameru u policijskoj stanici.

Policija u Poreču oko 18 časova primila je prijavu o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu na Trgu Joakima Rakovca.

Policija je utvrdila da su 62-godišnji muškarac, 51-godišnja državljanka Češke i 54-godišnji državljanin Austrije pili alkohol i naljutili se kada je 29-godišnja radnica smanjila jačinu muzike.

Zbog toga su počeli da bacaju staklene čaše na šank.

Kada su policajci stigli, Čehinja i Austrijanac nastavili su da viču i vređaju ih. Nisu se smirili ni nakon policijskih upozorenja i naređenja, pa su uhapšeni.

Istovremeno je 62-godišnjak verbalno i fizički nasrnuo na 64-godišnjeg vlasnika lokala.

U policijskoj stanici razbio nadzornu kameru

Austrijanac je nastavio da vređa policajce i u policijskoj stanici, govoreći im da će svi dobiti otkaz.

Dok je boravio u prostoriji za zadržavanje uhapšenih, razbio je kameru za video-nadzor.

Zbog toga će protiv njega biti sprovedena kriminalistička istraga zbog sumnje da je počinio krivično delo oštećenja tuđe stvari.

Policija je protiv sve tri osobe podnela optužni predlog nadležnom sudu zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Svima je izrečena i mera zabrane posećivanja ugostiteljskog objekta u kojem su izazvali incident.

Za Austrijanca i Čehinju policija je predložila novčanu kaznu od po 1.400 evra i zatvorsku kaznu do 30 dana, dok je za 62-godišnjaka predložena novčana kazna od 700 evra i zatvor do 30 dana.