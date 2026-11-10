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Prema pisanju Jutarnjeg lista, u posed ove redakcije dospeo je uznemirujući snimak nadzorne kamere iz sobe 11a Psihijatrijske klinike "Sveti Ivan", koji predstavlja krunski dokaz tužilaštva protiv medicinskog osoblja u slučaju smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša.

Prema navodima lista, video-zapis u trajanju od nešto više od osam minuta prikazuje postupanje prema vezanom pacijentu: dok su mu ruke i noge fiksirane pojasevima, medicinski tehničari mu više od osam minuta jastukom, kolenima i sopstvenom težinom pritiskaju glavu i grudni koš.

Jutarnji list navodi da je u pojedinim trenucima u sobi boravilo i do deset članova osoblja, dok je pacijent na kraju ostao bez svesti, nakon čega je usledio neuspešan pokušaj reanimacije.

Zbog zaštite dostojanstva porodice, list je doneo odluku da sam snimak ne objavi, ali je detaljno rekonstruisao ključne momente intervencije koja je dovela do hapšenja četvorice zaposlenih.

Uznemirujući snimak otkriva šta se dešavalo u bolničkoj sobi

Izdvojeno je deset najdramatičnijih scena sa snimka koji traje nešto duže od osam minuta, a predstavlja ključni dokaz tužilaštva protiv medicinskog osoblja.

1. Na samom početku snimka u sobi se nalaze četvorica medicinskih tehničara i dve medicinske sestre. Sestra u belom mantilu nalazi se na krevetu i nogom pritiska Periševu desnu nogu. Trojica tehničara pritiskaju ga rukama, dok mu je glava još slobodna. Vidi se da Periš komunicira sa tehničarima i verovatno viče.

2. Jedan tehničar stavlja mu jastuk na glavu i zajedno sa drugim tehničarem pritiska ga uz glavu. Ne uspevaju da mu nameste kaiš za vezivanje i Periš se trza, dok mu tehničar koji mu je stavio jastuk na glavu sada kolenom pritiska grudi. Na snimku se vidi tehničar koji se nalazi kod uzglavlja kreveta i kolenom pritiska jastuk. To ubrzo počinje da radi i tehničar sa druge strane kreveta. Svi pritiskaju Periševo telo koje se trza. Još jedan kaiš za vezivanje nalazi se u visini kolena. Medicinska sestra u plavom mantilu svom snagom, obema rukama, pritiska Periševu levu nogu.

3. U prvom minutu i 40. sekundi snimka u sobu ulazi snažan muškarac u crnoj majici i pantalonama i levom rukom pritiska Periševu levu nogu. Još jedan medicinski tehničar penje se na krevet i kolenom pritiska Periša. Medicinska sestra u plavom napušta sobu, dok petorica muškaraca nastavljaju da pritiskaju Periša.

4. Zatim, u 2.04, u sobu ulazi medicinska sestra u beloj uniformi i u desnoj ruci drži špric, dok svih pet muškaraca i dalje pritiska Periša, a ubrzo se u sobu vraća i sestra u tamnoplavoj uniformi. Sada ih je čak sedmoro oko pacijenta i svi ga pritiskaju.

5. U 2.14 u sobu ulazi lekarka i nakon dve sekunde izlazi iz kadra, dok se osoblje "bori" sa Perišem, čije se telo jedva nazire. Petorica muškaraca i dve medicinske sestre, od kojih jedna još drži špric, vuku pacijenta po krevetu. Jastuk mu je i dalje na glavi. Ubrzo uspevaju da mu daju injekciju.

Bolnica Sv. Ivan u Zagrebu, postupanje prema pacijentu, snimak sa nadzorne kamere Foto: Screenshot

5. U 3.20 medicinska sestra sa špricem žurno se udaljava od kreveta, a ubrzo i njena koleginica, koja odlazi na drugu stranu kreveta i zateže kaiš za vezivanje. Sestra koja je držala špric pomaže tehničaru koji drži nogu na Periševom stomaku da zategne kaiš. Muškarac u crnoj majici penje se na krevet obema nogama. Periševi trzaji postaju sve slabiji.

6. U 4.04 lekarka sa mobilnim telefonom u ruci prilazi krevetu sa leve strane, a svi osim dvojice tehničara gledaju prema njoj. Vide se Periševi vezani članci. Nakon dve sekunde lekarka udaljava telefon, ali se vidi da kuca po njemu, a zatim ga odlaže na krevet. Iako izgleda da se Periš više ne trza, jedan tehničar počinje brutalno da ga udara laktom u grudi. To radi četiri do pet puta zaredom, uz velike zamahe.

7. U 4.33, kako se vidi na snimku, lekarka prekrštenih ruku posmatra kako medicinski tehničari i sestre vezuju pacijenta kojem je jastuk i dalje na glavi. U jednom trenutku dodaje nešto medicinskom tehničaru, koji postavlja još dva kaiša za vezivanje. Lekarka pomaže medicinskoj sestri u vezivanju pacijenta. Tehničar sa desne strane kreveta, kod uzglavlja, koji kolenom pritiska Perišev vrat, počinje da ga udara pesnicom u predelu grudi. U 5.48 lekarka seda na krevet i stavlja ruku na čelo, a trenutak kasnije hoda oko kreveta dok svi ostali vezuju pacijenta.

8. U 6.43 u sobu ulazi i peti muškarac. Nosi belu majicu i plave pantalone, penje se na krevet i kolenom i rukama pritiska Periševu desnu potkolenicu i zglob. Jedan tehničar rukom briše čelo. Periševo telo je mirno.

9. U 7.45 mladi medicinski tehničar koji se nalazi iznad Periševe glave, a prethodno ga je udarao pesnicom, smeje se i nešto govori kolegama, a nakon toga se svojom težinom oslanja na Periševu glavu.

10. U 8.04 medicinski tehničar koji se trenutak ranije smejao skida jastuk sa Periševe glave i tada nastaje panika jer shvataju da je pacijent bez svesti. U 8.12 jedan medicinski tehničar započinje masažu srca pacijenta. Pokušavaju da ga reanimiraju, a vidi se da su uznemireni.

Obdukcija otkrila brojne povrede, porodica sumnjala u zvanično objašnjenje smrti

Preliminarni nalazi obdukcije pokazali su da je Periš na licu i telu imao brojne podlive, oguljotine kože, slomljena rebra i grudnu kost, kao i edem pluća i mozga. Međutim, konačan uzrok smrti još nije utvrđen.

Roditeljima i sestrama u bolnici je rečeno da je preminuo od srčane insuficijencije, što je porodici bilo sumnjivo jer je njihov sin i brat bio sportista.

Zagrebačka policija je u subotu protiv četvorice medicinskih tehničara podnela krivičnu prijavu tužilaštvu i sve ih uhapsila.

Na prvom saslušanju trojica osumnjičenih branila su se ćutanjem, dok je jedino Mladen L. izneo odbranu.

Svoj četvorici određen je jednomesečni pritvor zbog opasnosti da bi na slobodi mogli da ponove krivično delo, utiču na svedoke, kao i zbog naročito teških okolnosti slučaja.

Zanimljivo je da je policija na dan Periševog stradanja intervenisala više puta.

Policajci Sedme policijske stanice Trešnjevka najpre su izašli na teren nakon dojave člana porodice da se Kristijan Josip Periš nalazi u rastrojenom stanju i ima paranoidne misli.

Istog dana policija je zbog njega još dva puta intervenisala u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan", nakon poziva dežurne lekarke i jednog zaposlenog.

Oni su prijavili da imaju problema sa pacijentom koji ih verbalno napada i vređa, kao i da preti da će pobiti osoblje i sve muslimane.

Policija je u izveštaju navela da je po dolasku u kliniku druga lekarka izjavila da njihova intervencija više nije potrebna jer je Periš u međuvremenu smiren, a medicinsko osoblje ga je vezalo za krevet i smestilo na psihijatrijsko odeljenje.

Lekarka je policajcima rekla da Periš nikome od medicinskog osoblja nije pretio niti je bilo koga ugrozio, zbog čega nisu utvrđeni elementi krivičnog dela ili prekršaja.

Međutim, policajci su iz razgovora sa lekarkom koja ih je pozvala utvrdili i da Periš nije želeo da uđe u bolnicu.

Ista lekarka rekla je policiji da Periš nije bio agresivan i da je sarađivao sa zdravstvenim radnicima, ali i sa policajcima.

"Ne želim da uđem unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću da razgovaram samo sa policijom."

To su bile reči Kristijana Josipa Periša, koje je izgovorio u sredu, 21. oktobra, oko 16.30 časova.

Sedeo je na klupi, nije pružao nikakav otpor i nije bio agresivan.

Međutim, iste večeri njegova sestra dobila je obaveštenje iz bolnice da je Kristijan preminuo.

Članovi porodice došli su u bolnicu, ali im osoblje u početku nije dozvolilo da vide njegovo telo.

Lekarka im je rekla da je Kristijan primao terapiju, da je bio agresivan, da su ga vezali i da je potom prestao da diše.

Dežurna lekarka zatim im je pokazala Kristijanovo telo, na kojem su primetili plave tragove oko vrata, ranice ispod usne i ostatke krvi kojih ranije nije bilo.

Lekarka im je rekla da su te povrede nastale prilikom intubacije.