ISTRAGA O SMRTI KRISTIJANA PERIŠA KRENULA U NOVOM PRAVCU: Ko je sve uključen u zataškavanje? Neki su sada u strahu?! (FOTO)
- Hrvatska policija prikuplja dokumentaciju i prepisku o smrti Kristijana Josipa Periša, kako bi utvrdila ko je znao za događaje u bolnici i kako su informacije prosleđivane nadležnima
- U fokusu su i moguća odgovornost nadređenih u bolnici, kao i eventualne zloupotrebe službenog položaja, dok pojedini strahuju da bi i sami mogli biti obuhvaćeni istragom
Hrvatska kriminalistička policija prikuplja dokumentaciju i prepisku osoba koje su imale saznanja o njegovoj smrti, a prema nezvaničnim informacijama, pojedini strahuju da bi i sami mogli da budu obuhvaćeni istragom.
Kako piše Jutarnji list, policija je prethodnih dana prikupljala dokumentaciju od osoba koje su na bilo koji način bile upoznate sa događajima ili učestvovale u postupanju nakon smrti pacijenta.
Posebna pažnja posvećena je komunikaciji sa bolnicom, drugim nadležnim institucijama, ali i Ministarstvom zdravlja.
Prema informacijama hrvatskog lista, istražitelji nastoje da utvrde ko je sve imao saznanja o događajima u bolnici i kako su informacije o smrti pacijenta prosleđivane nadležnima.
U fokusu su i moguća odgovornost nadređenih u bolnici, kao i eventualne zloupotrebe službenog položaja.
Pojedine osobe koje su bile upoznate sa okolnostima smrti, prema saznanjima Jutarnjeg lista, sada strahuju da bi istraga mogla da obuhvati i njihovo postupanje. Policija i tužilaštvo za sada ne iznose zvanične detalje o novim istražnim radnjama.
Slučaj smrti mladog pacijenta već je izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti, a postupak se vodi zbog sumnje na ubistvo, za koje se terete četvorica medicinskih radnika.
Najnovije prikupljanje dokumentacije i prepiske moglo bi da pomogne istražiteljima da utvrde ne samo okolnosti smrti već i način na koji su zaposleni i nadležne institucije postupali nakon događaja.
Za sada nema zvanične potvrde da će istraga biti proširena na nove osumnjičene.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)