SMRT KOJA JE POTRESLA HRVATSKU I REGION

SMRT KOJA JE POTRESLA HRVATSKU I REGION

Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Hrvatska kriminalistička policija prikuplja dokumentaciju i prepisku osoba koje su imale saznanja o njegovoj smrti, a prema nezvaničnim informacijama, pojedini strahuju da bi i sami mogli da budu obuhvaćeni istragom.

Kako piše Jutarnji list, policija je prethodnih dana prikupljala dokumentaciju od osoba koje su na bilo koji način bile upoznate sa događajima ili učestvovale u postupanju nakon smrti pacijenta.

Posebna pažnja posvećena je komunikaciji sa bolnicom, drugim nadležnim institucijama, ali i Ministarstvom zdravlja.

Prema informacijama hrvatskog lista, istražitelji nastoje da utvrde ko je sve imao saznanja o događajima u bolnici i kako su informacije o smrti pacijenta prosleđivane nadležnima.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

U fokusu su i moguća odgovornost nadređenih u bolnici, kao i eventualne zloupotrebe službenog položaja.

Pojedine osobe koje su bile upoznate sa okolnostima smrti, prema saznanjima Jutarnjeg lista, sada strahuju da bi istraga mogla da obuhvati i njihovo postupanje. Policija i tužilaštvo za sada ne iznose zvanične detalje o novim istražnim radnjama.

Slučaj smrti mladog pacijenta već je izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti, a postupak se vodi zbog sumnje na ubistvo, za koje se terete četvorica medicinskih radnika.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Najnovije prikupljanje dokumentacije i prepiske moglo bi da pomogne istražiteljima da utvrde ne samo okolnosti smrti već i način na koji su zaposleni i nadležne institucije postupali nakon događaja.